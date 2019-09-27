Польша обрадовалась проблемам «Газпрома» с газопроводом Opal

Ограничение использования европейского газопровода Opal для «Газпрома» спасло Польшу от проблем с газом. Такое мнение выразил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

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Если бы «Газпром» продолжал по полной использовать Opal, то это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке Польши, считает Вожняк. Он подчеркнул, что необходимо было ограничить доступ к Opal именно в 2019 году.

Глава компании отметил, что из-за ограничительных мер «Газпром» направит недостающие объемы топлива через Украину, а потом они попадут в Польшу. Об этом сообщило издание Biznes Alert.

На «Газпром» наложили 50-процентное ограничение использования Opal 14 сентября. После этого транзит российского газа через территорию Украины вырос. Запрет вступил в силу после того, как Польша выиграла иск на постановление Еврокомиссии от 2016 года.

Изначально документ позволял «Газпрому» почти полностью использовать Opal. Ведь газопровод — сухопутное продолжение «Северного потока». Именно поэтому другие поставщики не претендуют на него.

Однако формальным поводом для обжалования постановления Европейским судом стало именно желание облегчить другим странам доступ к Орal. При этом польская сторона не пыталась скрыть свою реальную цель — сохранить транзит российского топлива через Украину.

Теперь «Газпром» ежегодно может прокачивать не больше 12,8 миллиарда кубометров по Opal. До этого речь шла о 23 миллиардах кубометров.