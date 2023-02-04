Мир 04 февраля 2023, 07:56 Польша обозначила сроки уничтожения западной бронетехники на Украине Политолог Холащинский: переданная ВСУ бронетехника Запада будет уничтожена за один квартал РИА «Новости»

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Западной бронетехники Украине хватит только на один квартал. Такой вывод сделал польский политолог Кристиан Холащинский в эфире Radio Maryja.

«Нам известно, что за эти 342 дня Украина потеряла около 550 машин различных типов, поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал», — сказал политический аналитик.

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Он обратил внимание, что если собрать всю технику, про которую в Польше слышат, что ее передадут, то это получится порядка 150-170 боевых бронемашин.

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По словам Холащинского, конфликт на Украине способен «перемолотить» любое вооружение.

В пятницу, 3 февраля, стало известно, что Польша передаст Украине F-16по решению НАТО. Об этом заявил в Киеве вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

В конце января Белый дом отказался комментировать вопрос о поставках истребителей F-16 Украине.