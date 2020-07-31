Польша объявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 с президентом

Комиссия Польши по повторному расследованию авиакатастрофы Ту-154 с польским президентом Лехом Качиньским под Смоленском снова утверждает, что причиной крушения стал взрыв. Якобы тротил заложили в самолет при его ремонте в России.

Согласно данным из промежуточного отчета комиссии под руководством экс-министра обороны Антони Мачеревича, из-за столкновения самолета с землей «до таких повреждений не могло дойти», пишет РИА «Новости».

«Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — подчеркивают в комиссии.

Там утверждают, что лаборатории Польши и Великобритании подтвердили следы взрывчатых веществ на борту — тротила, пентрита и гексогена. Их якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта.

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — говорится в документе.

Крушение самолета Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский с семьей, произошло 10 апреля 2010 года. Всего на воздушном судне находились 96 человек. Все они погибли.