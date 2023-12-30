Мир 30 декабря 2023, 01:14 Польша не смогла доказать причастность России к упавшей в стране ракете Временный поверенный Ордаш: обвинения в ноте МИД Польши по ракете голословные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польская сторона не предъявила никаких доказательств насчет прилетевшей с Украины ракеты. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш после вызова в МИД страны, передало РИА «Новости».

«Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета», — заявил дипломат.

Реклама

По словам Ордаша, никаких аргументов в пользу своих утверждений в Польше не предоставили. Также ему отказали в документальном подтверждении содержащихся в ноте данных. Временный поверенный отметил, что российская сторона не будет объясняться по случившемуся, пока польские власти не предоставят вещественные доказательства.

Ранее оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш заявил, что для перехвата залетевшей с Украины ракеты польские войска подняли в небо самолеты. Однако из-за времени нахождения объекта на территории страны и характера маневрирования сбить аппарат не удалось. В итоге ракета покинула воздушное пространство государства.