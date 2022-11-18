Мир 18 ноября 2022, 20:03 Польша не разрешит российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ РИА «Новости»

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Представители Польши решили не пускать делегацию от России на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщили журналисты издания AFP со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.

Мероприятие пройдет в Лодзи в первые два дня декабря.

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«[Он] ответил утвердительно на вопрос AFP, отказывают ли представителям России в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ», — рассказали журналисты агентства.

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Ранее Ясина опровергал визит в страну главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее стало известно, что об отсутствии возможности выдать визы членам делегации РФ заявила ПА ОБСЕ Барбара Бартуш. Она объяснила ситуацию солидарности с Украиной.

При этом представители России заранее подавали документы для разрешения на въезд в Польшу. Кроме того, они просили сотрудников МИД России проработать альтернативные маршруты и способы получения виз для посещения сессии ОБСЕ.