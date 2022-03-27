Польша не отказалась от идеи направить миротворцев НАТО на Украину

Власти Польши не отказываются от идеи направления миротворцев НАТО на Украину. Их не останавливает даже отказ генсека организации и США. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире шоу «Соловьев.Live».

«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть», — сказал Андреев.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что организация не планирует направлять свои силы на Украину. Генсек также подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине. По его словам, ложь об Украине и Североатлантическом альянсе распространяют власти Китая.

Вместе с тем, Столтенберг сообщил, что страны Альянса увеличили поставки вооружений и гуманитарной помощи на Украину. По его словам, НАТО стремится не допустить выхода конфликта из-под контроля или за пределы Украины, поэтому увеличивает военное присутствие на своих восточных границах и выступает против введения бесполетной зоны над Украиной.