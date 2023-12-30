Мир 30 декабря 2023, 19:15 Польша не нашла следов залетевшей с Украины ракеты ВС Польши не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты Freepik

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Польские военные не обнаружили следов ракеты, которая накануне влетела в воздушное пространство страны с Украины. Об этом доложило оперативное командование ВС Польши.

Проверка территории завершилась 30 декабря в 17:00 по московскому времени. В ней задействовали около 500 солдат войск теробороны.

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«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — процитировало ведомство РИА «Новости».

Дальнейшие проверки не планируются.

Накануне, 29 декабря, средства ПВО засекли в воздушном пространстве Польши неопознанный объект. Он летел со стороны Украины и в какой-то момент исчез с радаров. Его не успели перехватить поднятые в небо самолеты. Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что это якобы была ракета России.

Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши. Позже он заявил журналистам, что российская сторона не будет давать объяснений по поводу ракеты, пока Польша не предоставит доказательств.