Мир 29 марта 2023, 16:23 Польша не допустит российских спортсменов к международным соревнованиям Премьер Моравецкий: Польша не допустит атлетов России к турнирам вопреки рекомендации МОК РИА «Новости»

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Польша собирается игнорировать рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов к мировым первенствам под нейтральным флагом. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Высказывание политика процитировало РИА «Новости».

«Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся», — сказал Моравецкий.

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Международный олимпийский комитет ранее предложил допустить до соревнований атлетов из России, которые не поддерживают СВО. Кроме того, организация дала разрешение на участие спортсменов в турнирах под нейтральным статусом.

Польша сочла предательством решение МОК вернуть на соревнования российских спортсменов. Моравецкий подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МОК по введению ограничений на допуск российских спортсменов проявлением национализма и «экспериментом над человечностью».