Мир 18 сентября 2023, 15:28 Польша назвала условие, при котором не пустит Украину в ЕС Минсельхоз Польши: Украины не будет в ЕС, пока не решится вопрос экспорта зерна Pxhere

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Польша не даст Украине войти в Евросоюз, если не удастся решить вопрос с экспортом зерна. Такое заявление сделал польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс. Об этом сообщил TVN24.

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше», — подчеркнул он.

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Министр добавил, что когда Польша вошла в состав Евросоюза, то ей пришлось выполнить много условий. Они касались национального производства.

Телюс считает, что эти обязательства жестко навязывали его стране, написал RT. Поэтому польское руководство теперь имеет право поставить для Украины аналогичные условия.

Ранее политик говорил, что киевскому режиму выгодно эмбарго на ввоз зерна с Украины в Польшу. Украинские власти объявили 18 сентября о том, что подадут иски к Венгрии, Польше и Словакии за запрет после 15 сентября на ввоз украинской сельхозпродукции.