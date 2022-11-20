Мир 20 ноября 2022, 13:19 Польша назвала условие для вторжения на Украину Политолог Сыкульский: США могут заставить Польшу вступить в войну flickr

Читать 360tv в

При дальнейшем ослаблении Украины Соединенные Штаты могут заставить Польшу отправить туда войска. Об этом Gazeta Wyborcza заявил политолог Лешек Сыкульский.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — сказал он.

Реклама

Сыкульский полагает, что Польша уже готовится к участию в боевых действиях. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты. В силу ступает закон «О защите Отечества». Этот закон восстанавливает срочную военную службу и, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин.

Как сказал политолог, «видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо».

Ранее Польша отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзе. В МИД назвали это решение беспрецедентным и провокационным.

Реклама