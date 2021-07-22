Американо-германское соглашение по газопроводу «Северный поток — 2» — это победа России, которая будет зарабатывать на продаже голубого топлива в Европу. ФРГ нарушила европейскую солидарность в области общей энергетической политики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Сегодня мы фактически имеем дело с победой России, если говорить о строительстве этого газопровода. Россия благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и прежде всего будет на нем зарабатывать», — сказал Спыхальский в интервью Польскому радио.

Он отметил, что в сложившейся вокруг газопровода ситуации страны Центральной и Восточной Европы должны «сотрудничать и строить общую инфраструктуру, чтобы быть в безопасности».

Ранее Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Как отметила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, ФРГ обязалась принимать меры, если российские власти будут ограничивать поставки энергоносителей.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков написал письмо главе представителей конгресса США Нэнси Пелоси с просьбой последовательно продолжать вводить санкции против газопровода, чтобы не дать России возможность злоупотреблять доминирующим положением на энергетическом рынке Европы.