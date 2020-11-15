Польша назвала Россию виноватой в своей плохой репутации

Россия пытается выставить Польшу проблемной страной для Евросоюза и является самой большой угрозой. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

По словам Жарина, Китай и Германия занимаются координированными информационными атаками на Польшу. Эти две страны всегда хотели дискредитировать ее в глазах Запада. Но пресс-секретарь подчеркнул, что якобы именно Россия в этом плане представляет наибольшую угрозу.

«Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — привело слова Жарина «Польское радио».

Пресс-секретарь пояснил, что имеет в виду разведдеятельность, провокации, дипломатические выпады и деятельность Москвы в финансово-энергетической сфере. Никаких доказательств своих слов Жарин приводить не стал. При этом он заявил, что Польша является самой важной страной для НАТО в Восточной Европе.