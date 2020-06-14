Польша назвала «недоразумением» вторжение своих военных в Чехию

В мае этого года польские военные оказались на территории Чехии. После закрытия границ из-за вспышки коронавируса нового типа польские пограничники оказались на чешской территории и «захватили» город.

Как написала газета «Известия», чешские дипломаты рассказали, что военные Польши охраняли границу с Чехией, а после закрытия пересекли ее и обосновались на чешской территории, заблокировав доступ в одну из местных церквей для местных. Это произошло близ приграничной польской деревни Пилгржимов, которая находится около малонаселенного чешского села по ту сторону границы.

В Варшаве такую случайную «оккупацию» объяснили недоразумением.

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы все еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.

Военное ведомство Польши также признало инцидент, отметив, что военные просто ошиблись. Как долго они находились в Чехии, не известно. Сейчас военные вернулись к себе на родину.