Мир 09 февраля 2023, 10:38 Польша назвала НАТО источником окончательного решения по отправке самолетов ВСУ Премьер Польши Моравецкий: финального решения по отправке самолетов ВСУ еще нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение о поставках боевых самолетов на Украину будет приниматься руководством НАТО. Таким мнением поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он описал ситуацию с отправкой воздушного транспорта западного производства на нужды ВСУ в интервью в газете Corriere della Sera.

«Что касается боевых самолетов, решение зависит от НАТО», — предположил Моравецкий.

Реклама

При этом он отметил, что западные страны пока не приняли финальное решение по статусу поставки военного воздушного транспорта западного производства на нужды ВСУ. Моравецкий не указал сроки, когда представители НАТО вернутся с оглашением результата обсуждений по этому вопросу.

Реклама

Изначально президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран — участниц Альянса современные боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности еще в конце января. Спустя несколько дней глава США Джозеф Байден публично отказал ВСУ в поставке истребителей типа F-16.