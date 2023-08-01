Мир 01 августа 2023, 22:41 Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией Глава Минобороны Блащак: Польша нарастит военную группировку на границе с Белоруссией Pxhere

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Польские власти решили увеличить число войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолетами республики. Информация об этом появилась на сайте Министерства национальной обороны страны.

«Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты», — отметили в сообщении.

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Ранее МИД Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны якобы двумя белорусскими вертолетами. В связи с этим в польское министерство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии, призвав Минск «подробно объясниться по поводу инцидента», писал RT.

В Министерстве иностранных дел Польши также отметили, что оценивают эту ситуацию «как элемент эскалации напряженности» на границе между государствами.