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    20 июня 2021, 08:03

    Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

    Анастасия Калинина

    Власти Польши решили направить турецкие беспилотники для укрепления восточных границ НАТО. Об этом сообщил глава МИД страны Збигнев Рау.

    Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

    Речь идет о турецких беспилотниках Bayraktar TB2, которые должны улучшить потенциал польской армии.

    «Мы уверены, что беспилотник улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», — рассказал Рау в ходе интервью агентству Anadolu.

    При этом он добавил, что Турция и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах». Рау напомнил, что Анкара и Варшава начали обсуждение способов укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

    Весной министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.

    В середине июня президент Польши Анджей Дуда остался доволен, что на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно, написало ИА Nation News. По его словам, тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена.