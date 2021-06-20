Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Власти Польши решили направить турецкие беспилотники для укрепления восточных границ НАТО. Об этом сообщил глава МИД страны Збигнев Рау.

Речь идет о турецких беспилотниках Bayraktar TB2, которые должны улучшить потенциал польской армии.

«Мы уверены, что беспилотник улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО», — рассказал Рау в ходе интервью агентству Anadolu.

При этом он добавил, что Турция и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах». Рау напомнил, что Анкара и Варшава начали обсуждение способов укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

Весной министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.

В середине июня президент Польши Анджей Дуда остался доволен, что на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о «российской угрозе». Он считает, что это касается его страны непосредственно, написало ИА Nation News. По его словам, тема звучала почти в каждом выступлении, начиная с речи президента США Джо Байдена.