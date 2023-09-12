Мир 12 сентября 2023, 20:58 Польша направила ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна Премьер Польши направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна Украины Pxhere

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с ультиматумом продлить запрет на ввоз украинского зерна в страну. Его слова привело РИА «Новости».

«Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ведь мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка», — отметил он.

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По мнению политика, власти Варшавы стремятся создать условия, которые устроят Украину и Польшу, но сейчас на первом месте стоит безопасность местных фермеров.

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус ранее заявил, что власти страны приняли постановление, запрещающее ввозить в страну украинское зерно после 15 сентября.

Еврокомиссия ввела эмбарго на ввоз зерновых культур с Украины, его действие завершится 15 сентября.