    07 января 2020, 05:30

    Польша намерена «запретить России истолковывать историю по-своему»

    Валерия Шафирко

    Польша собралась на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему». Об этом сообщило издание Die Zeit.

    Как отмечает немецкое издание, сейм Польши планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, который направлен на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».

    Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска написала на своей странице в Twitter, что данный закон будет представлен на следующем заседании парламента.

    «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила Кидава-Блоньска.

    По словам главы фракции правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Рышарда Терлецкого, сейчас комитет сейма по внешней политике заканчивает подготовку соответствующего проекта закона. Об этом политик также сообщил в Twitter.