Польша намерена «запретить России истолковывать историю по-своему»

Как отмечает немецкое издание, сейм Польши планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, который направлен на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».

Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска написала на своей странице в Twitter, что данный закон будет представлен на следующем заседании парламента.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — заявила Кидава-Блоньска.

По словам главы фракции правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Рышарда Терлецкого, сейчас комитет сейма по внешней политике заканчивает подготовку соответствующего проекта закона. Об этом политик также сообщил в Twitter.