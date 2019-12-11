Польша намерена добиться от России компенсации за загрязненную нефть
Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек рассказал, что предприятие направило претензию к российским поставщикам из-за загрязненной нефти, которую они получили весной этого года. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы настроены вернуть все понесенные расходы», — подчеркнул Обайтек.
Он имел в виду траты, которые были связаны с переработкой загрязненной нефти, защитой инфраструктуры, а также дополнительными закупками сырья.
«Утро.ру» напомнило, что в октябре польское предприятие получило компенсацию за непоставленные объемы нефти. Сырье не поступало в Польшу полтора месяца из-за проблем с трубопроводом «Дружба».