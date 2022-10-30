Мир 30 октября 2022, 02:58 Польша начала «тихо аннексировать» запад Украины — Мирошник Представитель ЛНР Мирошник заявил о планах Польши аннексировать запад Украины РИА "Новости"

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После предварительного договора со странами Запада Польша пытается «тихо аннексировать» запад Украины. Такое заявление сделал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Польша тихо пытается аннексировать западную часть Украины. И „договорняк“ с Западом по этому поводу безусловно есть», — приводит слова Мирошника ТАСС.

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Представитель ЛНР уверен, что президент Украины Владимир Зеленский активно помогает Польше в ее захватнических планах. После того, как Киев принял закон о предоставлении гражданам Польши особого статуса, в суды на возврат стали поступать тысячи исков.

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Речь идет о так называемой реституции, ведь до 1939 года Западная Украина была частью Польши. Многие поляки хранили довоенные реестры собственности и теперь могут претендовать на квартиры и землю спустя более чем 80 лет.

Польские власти готовятся к захвату своих «исторических» территории на Западной Украине. Согласно данным бельгийского портала Modern Diplomacy, поляки уже сейчас имеют права выполнять функции в украинском правительстве. Также они получаю соцгарантии коренного населения.