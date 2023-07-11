Мир 11 июля 2023, 17:01 Польша начала продавать имущество «дочки» «Новатэка» Министр Вальдемар Буда: Польша продает имущество «дочки» «Новатэка» Novatek Green Energy РИА «Новости»

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Польша запустила процесс продажи имущества созданной в стране дочерней компании «Новатэка» Novatek Green Energy. Об этом сообщил на брифинге польский министр развития и технологий Вальдемар Буда, его процитировал RT.

«Мы осуществляем процедуру продажи этого имущества», — сказал он.

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Буда добавил, что процесс находится на продвинутой стадии. Польские власти ранее решили принудительно назначить временную управляющую компанию для «дочки» «Новатэка», напомнил министр.

В апреле 2022 года Польша опубликовала санкционный список, в котором оказались 15 физических лиц и 35 организаций, в том числе «Новатэк». Финансовые активы и имущество попавших под ограничения компаний заморозили, а самим фирмам запретили участвовать в тендерах.

Оказавшись под санкциями, Novatek Green Energy перестала поставлять сжиженный углеводородный газ польским потребителям. Из-за этого несколько десятков малых административно-территориальных единиц страны лишились газоснабжения.

Власти Польши обязали «дочку» российской организации дать госкомпаниям доступ к газовой инфраструктуре для поставок в оставшиеся без газа районы. В связи с этим «Новатэк» обратился в суд страны, а также в суд Евросоюза.