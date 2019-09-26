Польша начала эвакуацию туристов обанкротившейся «дочки» Thomas Cook

Thomas Cook было не спасти. Британский политолог рассказал о судьбе тысяч застрявших туристов Подробнее

Дочерние компании туроператора Thomas Cook в Австрии и Польше объявили о банкротстве вслед за британской турфирмой. У польской компании Neckermann Polska по состоянию на 23 сентября за границей находились около 3,6 тысячи клиентов в 29 странах мира.

«Вчера в Польшу вернулись 500 человек, ожидается, что сегодня вернутся еще 200 туристов», — сообщил представитель польской власти.

По его словам, 26 сентября планируется вернуть туристов из Египта, Туниса и с Канарских островов. Путешественников возвращают на родину в соответствии с запланированными ими датами, чтобы не прерывать их отпуск.

Британская туркомпания Thomas Cook объявила о своей ликвидации 23 сентября. В результате около 600 тысяч клиентов компании остались под угрозой выселения из отелей. Их эвакуация может стать крупнейшей в истории. Треть из них — британцы. Великобритания уже вернула домой более 95% клиентов турфирмы, напомнил сайт «Аргументы и факты».