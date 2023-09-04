Мир 04 сентября 2023, 12:24 Польша начала экстрадировать на Украину уклонистов — СМИ Rzeczpospolita: Польша начала выдачу украинцев призывного возраста Украине РИА «Новости»

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Польша начала экстрадировать на Украину мужчин призывного возраста, уклонившихся от мобилизации с помощью взяток. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

По данным издания, с 24 февраля прошлого года по 31 августа 2023-го в Польшу успели въехать почти 2,87 миллиона украинцев в возрасте 18-60 лет.

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«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», — сообщили журналисты.

Кроме того, экстрадиции подверглись граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз, уточнило издание.

Министерство обороны Украины расширило список лиц, пригодных для мобилизации. В реестр «допустимых» для службы в армии заболеваний вошли кратковременные проявления расстройства психики, бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты, заболевания крови и другие.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал рост числа уклонистов на Украине. По его мнению, они не хотят идти на фронт «ради Зеленского и его банды». Кроме того, украинцам некого защищать и в окопах «жизнь обычного обывателя длится часы».