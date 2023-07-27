Мир 27 июля 2023, 18:21 Польша, Литва и Латвия заявили о возможном закрытии границ с Белоруссией из-за вагнеровцев МВД Польши: граничащие с Белоруссией страны ЕС могут ее изолировать из-за ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Граничащие с Белоруссией страны ЕС — Польша, Литва и Латвия — могут полностью изолировать ее, если произойдет какой-либо серьезный инцидент на границе с участием бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьски. Его процитировал ТАСС.

Каминьски подчеркнул, что на провокации в районе границы «ответ будет адекватным».

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«Не сомневайтесь, рассматривается вариант полной изоляции Белоруссии, если бы дошло до серьезных инцидентов с участием вагнеровцев на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва и Латвия — мы вместе будем действовать», — сказал глава польского МВД.

Ранее замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков заявил, что солдаты внутренних войск и специальных подразделений республики приступили к боевому слаживанию с бойцами ЧВК «Вагнер». Сейчас военные отрабатывают методы борьбы с диверсионно-разведывательными группировками и незаконными вооруженными формированиями. Кроме этого, вагнеровцы делятся с белорусскими солдатами своим опытом работы с артиллерийскими установками.