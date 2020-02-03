Польша купила акции норвежских газовых месторождений, чтобы заполнить «Балтийский газопровод»

Польша уже выкупила разные доли в пяти норвежских промыслах, ведущих добычу газа, и шести месторождениях, разработка которых только планируется.

Председатель правления польской компании PGNiG Ежи Квецинский рассказал, что таким образом Варшава стремится получить больше собственного газа для поставок по «Балтийскому газопроводу».

«Балтийский газопровод» — трубопровод, по которому планируется поставлять газ в Польшу из Норвегии через Данию. Окончание его строительства и запуск ожидаются в 2023 году. Как сообщило издание EA Daily, пока Польша смогла обеспечить его заполнение лишь на треть.