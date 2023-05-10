Мир 10 мая 2023, 17:30 Польша изъяла более миллиона долларов со счетов посольства России Rzeczpospolita: Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 миллиона долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгпредства России более одного миллиона долларов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов на банковских счетах российского посольства», — уточнило издание.

Реклама

Теперь надзорное ведомство изменило форму обеспечения, признала деньги вещественными доказательствами и перечислила на свой счет.

Посольство России в Варшаве уже больше года работает без банковских счетов. Их разморозили, чтобы перевести деньги прокуратуре.

Одновременно США продолжат изымать российские активы для передачи их Украине. По словам главы управления американского Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафны Рэнд, американские власти хотят передать активы киевскому режиму, чтобы поддержать их «в тяжелое для время».