Мир 07 февраля 2024, 10:52 Польша из-за ракет на Украине подняла в воздух истребители F-16 Министр Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители из-за тревоги на Украине piqsels

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Польское командование 7 февраля из-за объявленной на Украине воздушной тревоги подняло в воздух истребители. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об этом в эфире радио Radio Zet.

По его словам, массированные атаки участились. Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ракеты летели в западном направлении, в том числе в сторону Польши, поэтому армия приняла предписанные инструкциями меры.

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«Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши. <…> Подняты польские самолеты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности», — сказал министр.

Всеобщую воздушную тревогу на Украине объявили около пяти часов утра. Серия взрывов прогремела в Харькове, пострадал объект инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО, повреждениях в Днепровском и Голосеевском районах.