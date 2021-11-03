Польша испытает украинскую вакцину от коронавируса на основе дрожжей

Исследования украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей стартовали в лаборатории польского Гданьска. Об этом сообщил телеканал «Украина 24» со ссылкой на разработчиков.

Препарат разработали специалисты Института биологии клеток во Львове. Его собираются выпускать в виде спрея и таблеток. Также специалисты занимаются разработкой вакцины в форме инъекции на основе очищенных белков коронавируса, сейчас проходят испытания на мышах.

Основной акцент все же делают на вакцине в формате спрея, отметил телеканал. Ведь такой препарат более дешевый в производстве. Ученые уверены, что он будет эффективен против различных штаммов вируса.

Еще в 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о разработке Украиной вакцины от коронавируса. Он говорил, что она будет отличаться от других препаратов.

«У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — отмечал Зеленский. Его процитировал РБК.

На Украине сейчас используют три вакцины от коронавируса — препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac, являющаяся одним из вариантов китайской Sinovac.

Тем временем в Киеве начался митинг против обязательной вакцинации.