Польша испытает украинскую вакцину от коронавируса на основе дрожжей
Украина 24: Польша начала испытания украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей
Исследования украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей стартовали в лаборатории польского Гданьска. Об этом сообщил телеканал «Украина 24» со ссылкой на разработчиков.
Препарат разработали специалисты Института биологии клеток во Львове. Его собираются выпускать в виде спрея и таблеток. Также специалисты занимаются разработкой вакцины в форме инъекции на основе очищенных белков коронавируса, сейчас проходят испытания на мышах.
Основной акцент все же делают на вакцине в формате спрея, отметил телеканал. Ведь такой препарат более дешевый в производстве. Ученые уверены, что он будет эффективен против различных штаммов вируса.
Еще в 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о разработке Украиной вакцины от коронавируса. Он говорил, что она будет отличаться от других препаратов.
«У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — отмечал Зеленский. Его процитировал РБК.
На Украине сейчас используют три вакцины от коронавируса — препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac, являющаяся одним из вариантов китайской Sinovac.
Тем временем в Киеве начался митинг против обязательной вакцинации.