facebook_pixel
    03 ноября 2021, 11:36

    Польша испытает украинскую вакцину от коронавируса на основе дрожжей

    Украина 24: Польша начала испытания украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей

    Наза Салех Захи

    Исследования украинской вакцины от коронавируса на основе дрожжей стартовали в лаборатории польского Гданьска. Об этом сообщил телеканал «Украина 24» со ссылкой на разработчиков.

    Польша испытает украинскую вакцину от коронавируса на основе дрожжей

    Препарат разработали специалисты Института биологии клеток во Львове. Его собираются выпускать в виде спрея и таблеток. Также специалисты занимаются разработкой вакцины в форме инъекции на основе очищенных белков коронавируса, сейчас проходят испытания на мышах.

    Основной акцент все же делают на вакцине в формате спрея, отметил телеканал. Ведь такой препарат более дешевый в производстве. Ученые уверены, что он будет эффективен против различных штаммов вируса.

    Еще в 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о разработке Украиной вакцины от коронавируса. Он говорил, что она будет отличаться от других препаратов.

    «У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — отмечал Зеленский. Его процитировал РБК.

    На Украине сейчас используют три вакцины от коронавируса — препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac, являющаяся одним из вариантов китайской Sinovac.

    Тем временем в Киеве начался митинг против обязательной вакцинации.