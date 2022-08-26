Польша испугалась потери земель в случае союза с Украиной

Союз с Украиной и выход из Евросоюза грозит Польше потерей земель. Риск существует из-за желания Германии вернуть часть своей бывшей территории, написало издание Konserwatyzm.

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», — заметил автор материала.

По его словам, с точки зрения экономики Польша во многом зависит от Германии. Но пока государство является членом ЕС, у немцев связаны руки. Союз с Украиной подорвет позиции поляков и приведет к непоправимым последствиям.

«Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — подытожил публицист.

Глава Нацбанка Польши Адам Глапинский заявил, что Германия не против вернуть бывшие земли. Не исключено, что страна также попытается подчинить себе пояс стран между Германией и Россией. При этом европейское государство использует ситуацию с Украиной себе на пользу — поставками оружия улучшает свое экономическое положение.