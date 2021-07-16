Польша испугалась попасть под «миграционный удар» России

Миграционный кризис на границах Литвы и Белоруссии многими воспринимается как месть литовцам от Александра Лукашенко за поддержку оппозиционеров и санкции. Но это может быть предвестником настоящего «миграционного удара» России, сообщило Mysl Polska.

Польский журналист Анджей Запаловский выразил опасения в связи с тем, что для России ничего не стоит спровоцировать масштабный миграционный кризис, направив сотни тысяч, а может, и миллионы нелегальных мигрантов в Польшу. Для такого «удара» выгоднее использовать не Белоруссию, а Украину, которая не контролирует многие приграничные районы на востоке страны.

Таким мощным «миграционным оружием», кроме России, обладает только Турция, учитывая их «пропускную способность», подчеркнул Запаловский.

Автор отметил, что у Польши с Украиной заключено соглашение о реадмиссии, однако в случае массового наплыва нелегалов украинская сторона не сможет его соблюдать.

Даже армия не поможет оставить наплыв мигрантов, а выслать их будет некуда. И полагаться на помощь от ЕС или США не стоит, ведь беженцев не жалуют ни в одной стране, отметил колумнист.

Ранее Европейское пограничное агентство сообщило о подготовке к спецоперации на литовско-белорусской границе в связи с нарастающими потоками мигрантов.