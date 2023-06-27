Мир 27 июня 2023, 19:03 Польша испугалась перемещения «Вагнера» в Белоруссию Президент Польши Дуда назвал негативным сигналом перемещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссию РИА «Новости»

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Польша сочла негативным для себя сигналом размещение сил ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда. Его процитировал ТАСС.

«Происходит, по сути, перемещение российских сил в виде „Группы Вагнера“ в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя „Группы Вагнера“. Все это для нас очень негативные сигналы», — подчеркнул Дуда, выступая на брифинге в Варшаве.

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После урегулирования попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ему разрешили уехать в Белоруссию. Гарантией безопасности стало слово президента России Владимира Путина. Кремль не стал отслеживать, воспользовался ли Пригожин этой возможностью, однако сегодня лидер Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что предприниматель находится в его стране.

Лукашенко уточнил, что сам предлагал «вагнеровцам» помощь на случай, если им нужно будет «перекантоваться» какое-то время за свои средства. При этом он отметил, что Белоруссии «не помешает такое подразделение», как ЧВК «Вагнер», и разрешил министру обороны страны Виктору Хренину обсудить этот вопрос с бойцами.