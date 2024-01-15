Мир 15 января 2024, 14:58 Польша испугалась новой волны украинских беженцев Замглавы МИД Польши: стоит приготовиться к новой волне беженцев с Украины Petrov Sergey / Global Look Press

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Варшаве следует приготовиться к новой волне украинских беженцев. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

По мнению польского дипломата, наступление ВС России может привести «к смещению фронта» на Запад.

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«И в Польше появятся еще миллионы украинцев, в основном женщины и дети», — сказал Шейна.

Замглавы польского МИД допустил, что это станет «тяжелым бременем» для общества. Сейчас, по его оценкам, в Польше проживают порядка 1,5 миллиона беженцев с Украины.

Украинские беженцы стали реальной проблемой для Польши. Издание Myśl Polska ранее писало, что украинцы завезли в страну нацистскую идеологию и венерические болезни. В Польше также боятся, что беженцы вскоре могут получить гражданство и создать собственную политическую партию националистического толка.