Мир 08 июня 2023, 07:31 Польша использовала Украину, чтобы обмануть Запад NYT: из-за украинского конфликта Польша начала выглядеть демократической страной на Западе РИА «Новости»

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Конфликт на Украине помог Польше продемонстрировать свою демократичность в глазах Запада. К такому выводу пришла газета New York Times.

По мнению политологов издания, поддержка Польшей Украины — это не признаком того, что страна вернулась к осознанию важности демократии.

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«Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились», — уточнили в статье.

Политические аналитики обратили внимание на силу антилиберализма в Польше. Они напомнили, что с 2015 года у власти стоит правая партия «Право и справедливость». Под ее началом СМИ и судебная система.

По данным газеты, в политической борьбе поляки используют прослушку и откровенную ложь.

Польские сласти скупают оружие и строят военные базы, стягивая солдат к своим восточным границам. Об этом напомнил ранее обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц. Он не исключил нового конфликта в Европе.