Мир 12 января 2024, 16:06 Польша исключила связь задержанного россиянина со спецслужбами страны МИД Польши: задержанный в России не связан со спецслужбами Пресс-служба ФСБ

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Сотрудник режимного объекта в Пензенской области, задержанный за работу на польские спецслужбы, не связан с ними. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна, чьи слова привело издание Onet.

«В ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, эту информацию следует считать фейком», — подчеркнул министр.

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В ФСБ сообщили, что сотрудника режимного предприятия в Пензенской области заподозрили в связях со спецслужбами Польши. Мужчину арестовали. По данным следствия, россиянин поддерживал сотрудничество с поляками и передавал им сведения о деятельности предприятия в обмен на содействие в выезде за рубеж.

Жителя Ростовской области ранее приговорили к восьми годам колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы с Украиной. Мужчина переписывался с вербовщиками и планировал вступить в ряды ВСУ.