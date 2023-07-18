Мир 18 июля 2023, 03:05 Польша и страны Балтии начали готовиться к вводу войск на Украину — СМИ LCI: Польша и прибалтийские страны готовятся ввести войска на территорию Украины РИА «Новости»

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Польша и страны Балтии начали подготовку к вводу своих войск на территорию Украины. Пока они ждут окончательного результата контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на французский телевизионный канал LCI.

«В сюжете одного из крупнейших каналов Франции говорится, что поляки ждут результата контрнаступления ВСУ и наступательных действий РФ. И если Россия начнет выигрывать, то поляки могут ввести в этом году первую дивизию», — прокомментировали сюжет авторы канала.

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Журналисты в своем сюжете сослались на данные анонимных источников в польском правительстве. Как заявил телеканал, поляки считают, что российские войска в случае победы на Украине могут пойти на Прибалтику, Польшу, Молдавию и Грузию.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что входящие в НАТО страны Восточной Европы планируют вывести свои войска на территорию Украины. Всю операцию они проведут самостоятельно.