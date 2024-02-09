Мир 09 февраля 2024, 12:11 Польша и Прибалтика выступят против мира на Украине Politico: Польша и Прибалтика выступят против решения украинского конфликта Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Власти Польши и стран Прибалтики выступят против урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило издание Politico.

«Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран», — указал автор статьи.

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По мнению журналиста, таким образом Польша и страны Прибалтики «инстинктивно почувствуют», что Запад их бросит. Несмотря на позицию этих государств, из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте усилится давление на мировое сообщество с призывом решить конфликт мирными переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

Если Польша и Прибалтика получат определенные гарантии безопасности, это поможет смягчить их позицию в отношении урегулирования ситуации на Украине, добавил автор материала.

Подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что конфликт в республике произошел из-за агрессии НАТО. По его словам, цель интервью Путина журналисту Такеру Карлсону — показать ответственность блока в происходящем.