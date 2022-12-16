Мир 16 декабря 2022, 02:40 Польша и Литва предложили пересматривать санкции против России раз в год Премьер Польши Моравецкий: ЕС мог бы раз в год пересматривать санкции против России Unsplash

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Польша и Литва предложили властям Евросоюза рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита государств-членов ЕС.

Также Моравецкий высказался о девятом пакете санкций. По его словам, под них попали почти 200 человек. Экономические ограничения затронули продукцию двойного значения.

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«Расширен список продукции, экспорт которой в Россию запрещен. В основном, это гражданская продукция», — пояснил польский политик.

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Евросоюз запретил инвестировать в горнодобывающую отрасль России. Кроме того, Брюссель расширил список услуг, которые нельзя оказывать стране.

Моравецкий подчеркнул, что переговоры по новому санкционному пакету были сложными. Приходится добиваться консенсуса «любой ценой», поскольку многие страны устали от конфликта с Россией.

Санкционная политика в отношении России стала камнем преткновения в Европе. Европейские государства видят, какой непоправимый вред экономике она принесла. Ранее сообщалось, что ЕС заморозил 6,3 миллиарда евро, которые должна была получить Венгрия.