Мир 18 сентября 2023, 04:48 Польша и Германия не поделили украинских беженцев Advance: Германия отнимает у Польши ценный ресурс в лице украинских беженцев РИА «Новости»

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Германия переманивает украинских беженцев из Польши. При этом для обеих стран, нуждающихся в притоке рабочей силы, эти люди — ценный ресурс. К такому выводу пришел обозреватель хорватского издания Advance.

Германии требуется постоянный приток дешевой силы, чтобы поддерживать свою роль промышленного локомотива Европы, выразил уверенность автор статьи. В прошлый раз, когда в стране наметился дефицит рабочей силы, немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель «придумало» ввозить мигрантов из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Сейчас в Европе появился новый источник рабочей силы — Украина.

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Как отметили в статье, после начала конфликта миллионы украинских беженцев осели в Польше. Но постепенно они перебираются в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и различные льготы. За последний год Польшу покинули 350 тысяч украинцев и большинство из них переехали в Германию.

Автор материала выразил мнение, что Польша не слишком довольна складывающейся ситуацией, так как тоже рассчитывала на украинскую рабочую силу.

Журналист предположил, что канцлер Германии Олаф Шольц намеренно поставляет оружие Киеву и затягивает конфликт, чтобы получить больше украинских беженцев.

«Немецкий „экономический локомотив“ помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом. Тут главное, как известно, поставить цель, а средства найдутся», — сделал вывод автор.

Ранее стало известно, что украинцы возглавили список контрабандистов, отправляющих мигрантов в Германию. Немецкие правоохранительные органы сообщили, что беженцы с помощью услуг контрабандистов ежедневно пересекают саксонскую границу.