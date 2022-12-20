Мир 20 декабря 2022, 07:44 Польша и Германия не отказались от закупок российской нефти в 2023 году Президент «Транснефти» Токарев: Польша и Германия подали заявки на прокачку в 2023 году РИА «Новости»

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Несмотря на заявления об эмбарго, Польша и Германия подали заявки на перекачку нефти из России в следующем году. Об этом объявил в эфире «Россия 24» президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, рассказал ТАСС.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки», — сказал он.

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По словам Николая Токарева, Польша запросила в декабре 360 тысяч тонн, в следующем году — три миллиона тонн нефти. Германия подала заявку на поставку в первом квартале, но объемы президент «Транснефти» не уточнил.

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Новые ограничения на закупку российской нефти вступили в силу 5 декабря. Евросоюз отказался принимать танкеры из России, а также вместе с G7 и Австралией ввел потолок цен на уровне 60 долларов за баррель — они перестанут страховать, принимать и обслуживать суда, которые закупили сырье по ценам выше указанных. Ограничения на нефтепродукты начнут действовать в феврале.

В мае вице-канцлер — министр экономики Германии Роберт Хабек призвал страны Евросоюза сплотиться и ввести эмбарго на нефть из России. Он признал, что в разных странах ситуация различается, но призвал сократить зависимость от «черного золота».