Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе

Белорусские и польские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов. Они не пропускают их ни в одно из государств. Об этом сообщило Польское телевидение.

По данным СМИ, беженцы сейчас находятся рядом с населенным пунктом Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Иностранцы пытались нелегально пересечь границу. Эти люди, несмотря на то, что расположились у польской границы, формально находятся в Белоруссии.

Телеканал уточнил, что данную группу из нескольких десятков человек окружили пограничники.

«С польской стороны это пограничники, которых поддерживает польская армия», — сказано в сообщении.

В эфире появились кадры, на которых видны сидящие на нейтральной территории около костра люди в гражданской одежде — мигранты. Около них стоят белорусские пограничники.

«Между этими двумя кордонами находятся иностранцы, которые не могут пересечь границу легально. До этого не могут допустить пограничники на польской стороне, а пограничники на белорусской стороне не хотят допустить, чтобы мигранты возвратились в их страну», — отметил телеканал.

По данным этих же СМИ, мигранты остаются на границе уже несколько дней. Власти Белоруссии согласились впустить обратно к себе детей и женщин.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что большинство беженцев — жители Афганистана.

Обстановка на польско-белорусской границе осложнилась в последний месяц. Только в августе границу попытались незаконно пересечь 1935 человек. Пограничники помешали сделать это 1175 беженцам, но 760 задержали и направили в закрытые центры содержания.