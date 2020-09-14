Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская по результатам переговоров с польскими властями сообщила, что Варшава согласилась оказать помощь Белоруссии деньгами в случае проведения повторных президентских выборов.

На этой неделе Тихановская встретилась с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, с которым очень «тепло и продуктивно» пообщалась. По ее словам, Варшава высказала огромную солидарность с белорусским народом, так как сложившаяся в республике ситуация очень близка полякам.

«И высказали (власти Польши — прим. ред.) готовность в будущем, после проведения новых и прозрачных выборов, оказывать нам всякую поддержку, инвестировать в нас и оказывать финансовую помощь на начальных этапах нашего экономического развития», — приводит слова Тихановской РИА «Новости».

Экс-кандидат в президенты добавила, что ежедневно проводит телефонные переговоры и личные встречи с лидерами и представителями разных стран. С ними Тихановская обсуждает положение в Белоруссии.

«Лидеры, представители тоже говорят о том, что в будущем, после того как пройдут новые выборы, каждая страна готова будет инвестировать в нас и каким-то образом, тем или иным, помогать в построении новой Беларуссии», — заявила она.

В начале сентября МИД России обвинил Польшу в нарушении норм международного права и подрыве суверенитета Белоруссии.