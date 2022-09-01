Эксклюзив 01 сентября 2022, 22:24 Поделиться Telegram

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Viber Шакалы с волков репарации не требуют Политолог Журавлев: у Польши почти нет шансов получить репарации от Германии freepik.com

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Политики Польши замахнулись на друзей по Евросоюзу: у Германии хотят потребовать

Далее — прямая речь политолога.

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неудобный Прецедент

Понятно, почему Польша решила затребовать денег именно сейчас: в социалистический период от ГДР требовать ничего было нельзя — Советский Союз был против. Считалось, что все получили, что нужно, в 45-50-х годах. Тогда действительно оккупационной комиссией выплачивались репарации из общих капиталов Германии пострадавшим странам.

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После развала социалистического блока, объединения Германии и перехода Польши на западную сторону последняя опять не могла ничего требовать с ФРГ, которая была на тот момент лидером Европы. Шакалы с волков репарации не требуют — возможности у них таких нет.

Сейчас благодаря и событиям в Восточной Европе, и санкционному режиму Германия очень ослабла — она теряет от санкций больше, чем кто бы то ни было. Польша же, наоборот, уже рассматривает Украину как часть Речи Посполитой и активно концентрирует в своих руках ресурсы.

С другой стороны, у Германии с Соединенными Штатами отношения сложные. Они, естественно, на стороне Польши, которая ориентирована на США. Поэтому поляки решили, что пришло их время требовать с немцев.

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США некогда заниматься польшей

Насколько реален сценарий выплаты новых репараций, зависит от американской позиции. Германия, естественно, 100% будет против, Польша — 100% за. Международных институтов, которые Польша бы уважала, практически не осталось, Поэтому все будет зависеть от того, надавят ли США на немцев и насколько мощно.

Думаю, что из этого все-таки ничего не получится. Если Германия сегодня начнет платить кому бы то ни было какие угодные репарации, хоть один евроцент, то завтра ее просто разорвут на детали. Потому что всегда найдется страна, которая когда-нибудь с ними за что-нибудь воевала и считает себя пострадавшей. Дмитрий Журавлев Политолог

Поэтому Германия даже не из политических или экономических соображений, а из-за прецедента не может себе позволить платить репарации. Нужно очень мощное давление со стороны Соединенных Штатов, но не думаю, что у американского президента Джо Байдена есть силы и время этим вопросом заниматься.

Сегодня поляки рассматривают себя как новых лидеров Европы. В этих условиях им нужно ослабление Германии и Франции. С последней репарации не потребуешь, не получится, а вот с ФРГ можно. Это ее еще больше ослабит и укрепит право Польши претендовать на лидерство если не в Европе, то в ее восточной части.

Германия отказалась от долга перед Россией

Со времен Второй мировой войны у Германии не осталось практически никаких финансовых обязательств. С 1950 по 1991 год она имела положительное сальдо бюджета и в этих условиях оплатила все, что могла. И еще немножко сверху дала, чтобы не было вопросов.

Фактически ФРГ финансировала всю экономику Европы последние 25 лет. Вся перестройка новых стран под стандарты Евросоюза, как это красиво называется, оплачивала именно Германия.

Осталось два долга, ни один из них не является юридическим, но оба являются моральными. Во-первых — перед Соединенными Штатами. Но тут американцы свои задачи выполнили, и немецкий золотой запас находится в США, никто его немцам обратно отдавать не собирается.

Второй моральный долг — перед нами. Потому что никакие репарации не покрыли того ущерба, который нанесла Германия СССР. Даже просто материально, не говоря уже о людях, культурных ценностях. Кроме того, репарации СССР платила не Германия, не ФРГ, а ГДР.

wikipedia.org

Однако нынешнее немецкое руководство уже заявило, что спецоперация России на Украине освобождает Германию от морального долга по отношению к последствиям Второй мировой войны. Они себя уже освободили, поэтому этот долг они тоже платить не будут.

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