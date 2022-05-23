Польша досрочно разорвала межправительственное соглашение с Россией по газу

Власти Польши решили досрочно разорвать межправительственное соглашение с Россией по газу. Об этом объявил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщил ТАСС.

Соглашение, которое называют ямальскими договоренностями, было заключено в 1993 году. Его срок действия истекал в конце 2022 года. Резолюцию о его разрыве польское правительство приняло 13 мая.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — сказал Петр Наимский в эфире Польского радио.

Ранее Польша отказалась покупать российский газ за рубли.