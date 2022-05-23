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    23 мая 2022, 10:14

    Польша досрочно разорвала межправительственное соглашение с Россией по газу

    Польша разорвала 30-летнее межправительственное соглашение с Россией по газу

    Екатерина Виславская

    Власти Польши решили досрочно разорвать межправительственное соглашение с Россией по газу. Об этом объявил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщил ТАСС.

    Соглашение, которое называют ямальскими договоренностями, было заключено в 1993 году. Его срок действия истекал в конце 2022 года. Резолюцию о его разрыве польское правительство приняло 13 мая.

    «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — сказал Петр Наимский в эфире Польского радио.

    Ранее Польша отказалась покупать российский газ за рубли.