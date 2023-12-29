Мир 29 декабря 2023, 17:20 Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской Unsplash

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Генштаб Польши бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Там заявили, что прилетевшая ракета якобы принадлежала РФ, сообщило РИА «Новости».

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши», — сказал начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула.

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При этом он не представил доказательств своих слов и не дал никаких дополнительных объяснений.

«Неопознанный объект» вторгся в воздушное пространство Польши утром 29 декабря. Уточнялось, что он прилетел со стороны Украины. За объектом следили системы противовоздушной обороны, но затем он исчез с радаров.

Из-за случившегося президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством. В нем приняли участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, оперативный командующий вооруженными силами Мачий Клиш и начальник Генштаба Веслав Кукула.