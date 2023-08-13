Мир 13 августа 2023, 18:10 Польша анонсировала закупку танков у Южной Кореи и США Министр обороны Блащак: Польша закупит у США и Южной Кореи тысячу танков К2 РИА «Новости»

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Польские власти закупят тысячу танков у Южной Кореи, заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак. По его словам, боевые машины будут поставлять и из США, сообщило агентство «Интерфакс-АВН».

Министр отметил, что страна уделяет повышенное внимание вооружению армии танками.

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«Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим одну тысячу танков K2», — рассказал Блащак.

По его словам, у Польши уже есть исполненный контракт на поставку 180 машин, их привезут до 2025 года. Первые из поступивших уже на вооружении страны. Следующим шагом глава Минобороны назвал покупку 820 танков K2PL.

Мариуш Блащак рассказал об укреплении Сувалкского коридора — части территории страны, которая теоретически может соединить Белоруссию и Калининградскую область. Польский министр отметил, что туда направили военнослужащих и технику. По его словам, на месте будут создавать новые подразделения различных уровней, а ситуацию в этом регионе назвал «чувствительной». В «пограничной страже» задействуют четыре тысячи бойцов из отправленных к белорусской границе 10 тысяч военных.