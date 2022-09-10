Польша готова пригрозила Германии судом для выпаты репараций | 360°

Мир 10 сентября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Польша готова пригрозила Германии судом для выпаты репараций Премьер Польши Моравецкий допустил обращение в международные суды по репарациям от ФРГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польша может в будущем обратиться в международные суды, чтобы добиться получения репараций от Германии за потери во время Второй мировой войны. Об этом польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал изданию Spiegel.

Правительство Польши надеется получить 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов). По словам министра, это «не такая уж фантастическая сумма».

Реклама

«Польша — страна, которая больше всего пострадала во время Второй мировой войны, но никогда не получала за это компенсацию», — заявил Моравецкий.

Реклама

Он рассказал, что перед тем как обратиться в суд, Польша направит правительству ФРГ дипломатическую ноту. К урегулированию вопроса привлекут представителей Израиля, поскольку половина жертв в Польше имели еврейское происхождение.

Моравецкий упомянул немецкие «правовые анализы», согласно которым Польша отказалась от репараций в соглашении с ГДР в 1953 году. Сделать это Польшу «вынудил Советский Союз», так что страна не признает соглашение, сообщил премьер.

Представители власти готовы «объехать весь мир», чтобы представить доклад, в котором учтут «не только материальные и человеческие потери, но и потери культурных ценностей», подчеркнул министр.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с РИА ФАН заявил, что у Польши практически нет шансов получить репарации от Германии, а заявления о намерении ее добиться — «прощупывание почвы» для получения потенциальных выгод в свете ослабления немецких элит.

0 0 0 0 0 0