Мир 01 марта 2023, 15:58 Положительные моменты в мирном плане Китая по Украине увидели в Госдепе Блинкен заявил о положительных моментах в мирном плане Китая по Украине РИА «Новости»

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Мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине имеет положительные моменты, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Оценку предложению властей КНР он дал в ходе визита в Узбекистан, сообщило агентство France Presse.

По мнению Блинкена, властям Китая нужно было сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины. Тогда это показало бы, что власти КНР относятся к дипломатии «действительно серьезно».

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Глава Госдепа также заметил, что в китайском мирном плане все-таки есть пункты, которые можно оценить положительно.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал план Китая «интересным документом». По его словам, в Киеве не согласны по крайней мере с одним его пунктом.

В частности, украинскую сторону не устроило предложение КНР об отказе от односторонних санкций. По мнению министра, ограничительные меры являются важным инструментом влияния на страны, против которых их вводят.