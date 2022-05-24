Венгрия ввела режим чрезвычайного положения из-за Украины

В Венгрии ввели режим чрезвычайного положения на фоне конфликта на Украине. Об этой мере объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По данным Reuters, режим ЧП начнет действовать в Венгрии начиная со среды, 25 мая. Орбан указал на то, что из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций мир оказался на грани экономического кризиса, написал ТАСС.

По его словам, последствием украинского кризиса и ограничительных мер против РФ стали огромные потрясения в глобальной экономике, произошел резкий рост цен.

«Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — сказал премьер Венгрии.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с «360» отметил, что от продовольственного кризиса в первую очередь пострадают беднейшие страны. Эта ситуация, по его оценке, скажется не только на экономике, но и на безопасности во всем мире.