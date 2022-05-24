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    24 мая 2022, 20:02

    Венгрия ввела режим чрезвычайного положения из-за Украины

    Премьер Орбан ввел режим чрезвычайного положения в Венгрии из-за ситуации на Украине

    Александр Иванов

    В Венгрии ввели режим чрезвычайного положения на фоне конфликта на Украине. Об этой мере объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия ввела режим чрезвычайного положения из-за Украины

    По данным Reuters, режим ЧП начнет действовать в Венгрии начиная со среды, 25 мая. Орбан указал на то, что из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций мир оказался на грани экономического кризиса, написал ТАСС.

    По его словам, последствием украинского кризиса и ограничительных мер против РФ стали огромные потрясения в глобальной экономике, произошел резкий рост цен.

    «Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — сказал премьер Венгрии.

    Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с «360» отметил, что от продовольственного кризиса в первую очередь пострадают беднейшие страны. Эта ситуация, по его оценке, скажется не только на экономике, но и на безопасности во всем мире.