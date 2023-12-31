Мир 31 декабря 2023, 00:41 Положение ВСУ на фронте назвали самым критическим за все время конфликта Экс-глава МВД Украины Луценко: ситуация ВСУ на фронте тяжелейшая за два года РИА «Новости»

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Ситуация ВСУ на линии боевого соприкосновения самая тяжелая за все время конфликта. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Прямой» сделал бывший глава украинского МВД Юрий Луценко.

«На фронте ситуация сейчас самая трудная за весь конфликт», — заявил Луценко.

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Экс-министр раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию, которые думают лишь о рейтингах. Власти должны признать, что ВСУ потеряли большое количество солдат, поэтому необходимо пополнить ряды. Луценко отметил, что в населенных пунктах на Украине кладбища значительно разрослись.

Массированный удар ВС РФ по украинским аэродромам и арсеналам с западными ракетами серьезно скажется на ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Все коммуникации ВСУ нарушены, удары нанесены по критически важным объектам.