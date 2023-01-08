Мир 08 января 2023, 12:29 Положение Европы сочли ужасным из-за энергозависимости от России Премьер Японии Кисида назвал ужасным положение Европы из-за зависимости от энергоресурсов РИА «Новости»

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Европа попала в ужасное положение из-за конфликта на Украине. Все ее благосостояние, которое основывалось на дешевых поставках энергоносителей из России, разрушается на глазах. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы», — сказал политик, назвав сложившуюся ситуацию ужасной.

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Кисида признал, что Япония тоже сильно зависит от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, поэтому ее положение схоже с ЕС. Премьер-министр поставил задачу активизировать в стане производство возобновляемой и атомной энергии.

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В начале января японский премьер заявил о поворотной точке в истории. Он отметил, что странам приходится бороться с проблемами глобального и регионального характера.